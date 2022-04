Głogów ma dwie nowe studnie z wodą. Wywiercono je między Serbami a Krzekotówkiem. Studnie zabezpieczą wodę dla miasta i okolicznych wsi

Zakończono odwierty nowych studni. Pomogą zapewnić miastu oraz okolicznym miejscowościom niezbędną ilość wody.

Na terenie ujęcia wody, między Serbami a Krzekotówkiem, jest usytuowanych 18 studni głębinowych, które dostarczają wodę do Głogowa i okolic. Znajdują się one na chronionym obszarze o długości około trzech kilometrów. Woda z tych studni dostarczana jest do Stacji Uzdatniana Wody, która wybudowana została w 1984 roku. Obecnie zakończył się odwiert dwóch nowych, które zastąpią wyeksploatowane dotychczasowe źródła.

Inwestycja była konieczna, żeby utrzymać zdolność produkcyjną ujęcia wody.

– Z czasem studnie starzeją się i spada ich wydajność. Wtedy wymagane są odpowiednie działania, czyli renowacja, a w przypadku kilkunastoletnich studni - nowy odwiert. Wykonuje się go w tej samej strefie, w której funkcjonuje wyeksploatowana studnia. Po zakończeniu prac nowy odwiert zastępuje wysłużoną studnię. Dzięki odpowiedniej polityce zarządzania osiemnastoma studniami możemy utrzymać produkcje wody na stałym poziomie – mówi Sebastian Wałęga, starszy mistrz automatyki Wydziału Wody w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie.