Głogów: Łukasz Horbatowski zastąpi starostę Jarosława Dudkowiaka?

O tym, że taki wniosek został zgłoszony na poniedziałkowej (21.03) sesji rady powiatu, już informowaliśmy TUTAJ

Pismo w sprawie odwołania Jarosława Dudkowiaka z zajmowanej funkcji podpisało ośmioro radnych, partyjnych kolegów starosty, łącznie z wicestarostą i członkiem zarządu.

W uzasadnieniu czytamy:

Kierując się troską o dynamiczny i zrównoważony rozwój Powiatu Głogowskiego zwracamy uwagę na fakt, że działalność Starosty od dłuższego czasu jest nieefektywna i nieskuteczna. Zupełnie nie sprawdził się on, jako koordynator w działaniach kryzysowych w okresie pandemii oraz obecnie w związku z kryzysem uchodźczym. Powiat Głogowski potrzebuje realnego przywództwa zarówno na czas kryzysu, jak i czas spokoju. Wyraźnie widać brak współpracy Starosty nie tylko z samorządami, ale nawet z członkami własnego zarządu, do czego jest zobowiązany nie tylko przepisami, ale także troską o sprawne zarządzanie, a przede wszystkim rozwojem Powiatu Głogowskiego. Działania starosty często odbywają się bez konsultacji z zarządem

i brakiem kolegialnego sposobu podejmowania decyzji, co nosi znamiona apodyktycznego postępowania.

Starosta w pełni korzysta z przywilejów władzy, jednak tej władzy nie sprawuje administrując jedynie w Starostwie. W konsekwencji czego pogarsza się stan finansów powiatu i pogorszeniu ulegają usługi dla mieszkańców.

W ocenie wnioskodawców dalsze sprawowanie funkcji starosty głogowskiego przez Jarosława

Dudkowiaka konsekwentnie prowadzi do zahamowania rozwoju Powiatu, zagraża jego kondycji finansowej oraz destabilizuje pracę starostwa i jednostek podległych.

Wskazane powyżej argumenty związane z ostatnią działalnością Starosty wpływają także negatywnie zarówno na postrzeganie Powiatu Głogowskiego przez mieszkańców, ale także pośrednio szkodzą wizerunkowi samorządu i radnych powiatu, którzy w imieniu mieszkańców dokonali wyboru Starosty, którego działalność jest w ostatnim czasie negatywnie przez mieszkańców oceniana.

W ocenie zarówno mieszkańców Powiatu Głogowskiego, jak i wnioskodawców pojawiające

się zastrzeżenia, wymienione argumenty i wątpliwości dotyczące pracy Starosty nie służą nie tylko kształtowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Głogowskiego, ale także jego dynamicznemu i zrównoważonemu rozwojowi uwzględniającemu potrzeby i oczekiwania jego mieszkańców.

Jarosław Dudkowiak stracił zaufanie radnych koalicyjnych.

Dalsze pełnienie funkcji Starosty przez Jarosława Dudkowiaka, z tych powodów, nie leży w interesie samorządu i mieszkańców Powiatu Głogowskiego.