Głogów: Łącznik między bulwarem a ulicą Długą będzie utwardzony

Łącznik bulwaru i długiej był wcześniej miejscem do parkowania i nieformalnym przejazdem od Lidla w kierunku ulicy Nadodrzańskiej. Gdy ruszyła budowa bulwaru, został zagrodzony i służył na parking dla sprzętu.Teraz nawieziono tam tony ziemi i kruszywa, które są ubijane i utwardzane. Jak ustaliliśmy, odcinek ten ma być przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac na bulwarze, ale mamy nadzieję, że będzie teraz w dużo lepszym stanie, niż to było wcześniej, gdzie nie brakowało głębokich dziur.