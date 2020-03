Głogów: Kupcy z Zielonego Rynku: „Przez wirusa prawie nie ma klientów". Co z pomocą dla przedsiębiorców?

Na targowisku „Zielony Rynek" przy ul. Armii Krajowej część pawilonów handlowych jest zamknięta. Pustki są również przy zewnętrznych stoiskach, gdzie zwykle oferowane są warzywa i owoce. Ci, którzy nie zamknęli stoisk, nie są w dużo lepszej sytuacji.

Jak przyznają niektórzy w rozmowie z nami, nie wiedzą dokładnie na co mogą liczyć od miasta i jak ubiegać się od pomoc. Inni już składają w ratuszu wnioski o zapowiadane wsparcie.

– Każda pomoc się przyda. Sytuacja jest dramatyczna. Od prawie tygodnia nie sprzedałam nic. Niektórzy komentują, że po co otwarte są stoiska z ubraniami. My nie stoimy tu z chciwości, jak niektórzy mówią. My bez sprzedaży nie będziemy mieć na chleb – dodaje jedna z kobiet handlujących odzieżą na „Zielonym Rynku". – Dlatego liczmy na to wsparcie z miasta, ale i na działania rządu