Głogów: Klub Konesera Kryminałów zaprasza na kolejne spotkanie

Najbliższe jego spotkanie odbędzie się w bibliotece przy ul. Perseusza 13 - czwartek, 20 lutego o godz. 17.00.

– Tematem lutowego spotkania będzie książka „Cokolwiek wybierzesz” Jakuba Szamałka. To pierwsza część nowej serii tego pisarza, który w 2016 r. otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru za powieść „Czytanie z kości” z serii o starożytnym detektywie Leocharesie – mówi Agnieszka Błaszczyk z głogowskiej biblioteki.

„Cokolwiek wybierzesz” jest powieścią rozgrywająca się współcześnie i choć trudno w to uwierzyć to nie jest książka science fiction. Wszystko, o czym napisał Jakub Szamałek mogło zdarzyć się naprawdę. Nowe technologie wkroczyły niemal w każdy obszar naszego życia. Trudno nam sobie wyobrazić codziennego funkcjonowania bez komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych, internetowej bankowości. Ale jeden nieostrożny ruch i mogą one stać się narzędziem do zabijania.