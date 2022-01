Głogów już zalewają wyrzucone drzewka. Co zrobić z choinką po świętach?

Od Nowego Roku minęło już kilkanaście dni. Świąteczna atmosfera w domach wygasa, a igły zaczynają opadać z choinek. O ile ci, którzy kupili drzewka w donicach, mogą spróbować zasadzić je w ogrodzie lub na działce. Gorzej, jeśli drzewko było cięte. Przy śmietnikach, pod blokami już pojawiają się wyrzucone po świętach choinki. A wcale nie powinny się tam znaleźć, bo to niezgodne z prawem.

– Przy śmietniku już pojawiła się sterta choinek. Fatalnie to wygląda, ale ludziom się nie przegada. Co roku jest to samo – słyszymy od jednej z mieszkanek ul. Skłodowskiej-Curie.