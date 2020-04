Głogów: Jest dezycja prezydenta. Cmentarze nie zostaną zamknięte dla odwiedzających

Kilka dni temu informowaliśmy, że zamknięcie cmentarzy jest rozważane.

- Wiem, że jest duża potrzeba by odwiedzać bliskich, piszecie do mnie o tym. Ale bardzo proszę – zachowujmy się ostrożnie, nie gromadźmy się, zachowajmy odległości. Bardzo proszę mieszkańców by nie chodzili w grupach na cmentarze, przestrzegajmy odgórnych obostrzeń – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.