Głogów. Jerzy Górski: Niech każdy, kto tego pragnie, pokona własny cross straceńców. Zróbmy to razem, ale ... osobno!

Dlatego Jerzy Górski marzy, by w ten wyjątkowy czas epidemii, zamiast jednej, wspólnej sportowej imprezy w Głogowie, w sobotę i niedzielę, 25-26 kwietnia, wystartował wyjątkowy cross straceńców. - Sam sobie zrób cross, wybierz dystans i wystartuj z nami! Zrób to bezpiecznie, nie w grupie, na swojej ulubionej trasie w Głogowie, Legnicy, Jeleniej Górze, gdzieś na swojej ukochanej wsi czy w lesie. Wszyscy razem, ale każdy osobno. Trzymam za was wszystkich kciuki! (Każdy z uczestników własnego crossu niech zrobi sobie zdjęcie na trasie i prześle na redakcyjnego Facebooka - Tygodnik Głogowski - Głogów Nasze Miasto, a zrobimy jedną galerię z tegorocznej, wyjątkowej imprezy)

Dla Jerzego Górskiego, ale też dla wielu zaangażowanych w organizację Crossu Straceńców, to szczególny miesiąc w życiu. W ostatni weekend kwietnia (25-26), na Górkowie miała się odbyć jedna największych imprez sportowych - Cross Straceńców. Niestety, 10. edycja biegu została przełożona. Na razie na 29 sierpnia . - Cały czas mamy nadzieję, że się jeszcze uda ją zorganizować i wciąż, razem z naszą dużą, crossową grupą, pracujemy nad tym - mówi. - Każdy z nas ma w swoim życiu jakiś cross straceńców. Od nas samych zależy, czy wystartujemy, jaki wybierzemy dystans i jaką będziemy mieć metę. W życiu trzeba walczyć do końca.

Głogowianin przyznaje, że nie ogląda telewizyjnych wiadomości. Uważa, że trzeba zachować zdrowy rozsądek i słuchać specjalistów. Dla niego autorytetem jest prof. Krzysztof Simon z Wrocławia. - Ten czas izolacji od codzienności sprawia, że pojawiają się różne refleksje - przyznaje. - Zostaliśmy sami ze sobą. Mam nowe przemyślenia na temat prowadzenia firmy, relacji z bliskimi i znajomymi. Myślę, że ktoś czuwa nad tym wszystkim. Może to czas na głębszą refleksję nad tym, co mamy, a czego nie docenialiśmy. Być może takie spowolnienie życia było potrzebne. Czego, po ludzku, brakuje Jerzemu? - Wolności. I tego, by iść obok drugiego człowieka, bez obawy, że to może jest niebezpieczne. Wierzę, że to już niedługo.