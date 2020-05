Głogów: Jednak nie będzie Budżetu Obywatelskiego. Rada nie przyjęła uchwały

Początkowo budżet miał wystartować z opóźnieniem, jednakże planowano jego zorganizowanie. W ostatniej chwili prezydent Rafael Rokaszewicz wniósł jednak do rady, aby nie podejmować uchwały. Powodem tego są dane finansowe, które dotarły do miasta. W wyniku zamrożenia gospodarki wpływy do budżetu z podatków zmalały o około 40 procent i miasto będzie musiało przeprowadzić cięcia. W samym tylko kwietniu wpływy do budżetu miasta były mniejsze o ponad 3 mln złotych, niż w tym samym miesiącu przed rokiem.

– Nie chcemy tez narażać mieszkańców w czasie epidemii na zbieranie podpisów za projektami i całą tą procedurę. Wrócimy do budżetu w przyszłym roku normalnie – mówił prezydent.

Za przyjęciem uchwały głosowała 1 osoba, przeciw było 13, wstrzymało się 7.