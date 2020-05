Głogów: Indywidualnie i w czerwcu - jednak część rodziców pośle dzieci do I Komunii Świętej

- Decydują o tym rodzice - mówi o. Łukasz Wójcik, proboszcz parafii pw. św. Klemensa. - Zaproponowałem, by podzielić dzieci na mniejsze grupy i pierwsze dwie msze odprawić w Boże Ciało a kolejne dwie 14 czerwca, gdy jest ciepło. Do kościoła weszliby tylko dzieci i rodzice. Pozostali mogą uczestniczyć na zewnątrz świątyni, bo mamy też ławki i głośniki. Jednak większość zdecydowała, by dzieci razem przeżyły tę uroczystość, więc czekają na jesień.

Ks. Andrzej Sapieha, rzecznik kurii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przyznaje, że do tej pory na indywidualne udzielanie pierwszej komunii zdecydowano się w kilku parafiach w całej diecezji.

- Sytuacja jest dynamiczna i mogą się pojawiać kolejne indywidualne zgłoszenia. Jeśli są to niewielkie grupy to biskup też się zgadza zaznaczając, że ma być to skromna uroczystość. Generalnie większość parafii przekłada komunie na jesień - mówi. - Nie wiemy jednak, czy i wtedy to będzie możliwe w takiej formie, jak to było przed pandemią.