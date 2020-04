Głogów: Ile kosztuje miasto codzienna dezynfekcja wiat przystankowych i innych miejsc?

Od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego miasto zleciło dezynfekcję tych miejsc, w których przebywają lub dotykają mieszkańcy Głogowa. Spryskiwane są wiaty przystankowe, ławki, a także przyciski na przejściach dla pieszych.

Odbywa się to codzienne za pomocą wody z zawartością środka myjąco - dezynfekującego o nazwie Dezynfekant.

- Pracujemy na zlecenie miasta. Pryskamy wiaty, ławki, toalety, poręcze, przyciski przy przejściach dla pieszych - wyjaśnia Rafał Sikora z GPK - Suez Głogów.

Miasto podpisało ze spółką umowę opiewającą na 40 tys. zł. Na razie na dwa miesiące - marzec i kwiecień. W marcu na dezynfekcję wydano z tej kwoty ponad 26 zł.

- Średnio w marcu na miejskie odkażanie zużywaliśmy pięć litrów koncentratu dzienne, w kwietniu nieco mniej, bo już niecałe trzy litry - dodaje Rafał Sikora.

W kwietniu wydano do tej pory nieco ponad 7 tys. zł. W sumie na codzienną dezynfekcję przeznaczono to jest pory ok. 34 tys. zł. Odkażanie przeprowadzane jest w godz. od 7 do 14. Czy to będzie kontynuowane? Zapewne tak, ale to zależy od sytuacji epidemiologicznej.