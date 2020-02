Głogów: Hałasy z wieży ratuszowej zakłócają spokój mieszkańcom. Też je słyszeliście?

Nie chodzi oczywiście o samą konstrukcję, ale o hałasy z wieży ratuszowej. Jak poinformował nas czytelnik, dają się one mocno we znaki.

– Przez długi czas zastanawialiśmy się z sąsiadami, co tak skrzypi. A to hałas, który słychać w domu nawet przy zamkniętych oknach. Wcześniej myśleliśmy, że to dźwigi budowlane, albo coś w tym stylu. Ale niedawno zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to blaszany wiatrowskaz – mówi nam mieszkaniec ulicy Szewskiej.