Głogów: Grillowanie na balkonie? Regulamin SM Nadodrze tego zakazuje

Wiosna pełną parą więc trwa sezon na grillowanie. Nie ma problemu, gdy ma się do tego miejsce w w ogrodzie przy domu czy na działce. A co, jeśli mamy do dyspozycji tylko balkon w mieszkaniu w bloku? Czy rozpalenie grilla w tym miejscu jest zgodne z przepisami?

Jak informuje Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze, w regulaminie użytkowania należących do niej budynków jest zapis o zakazie grillowania na balkonach. Taki grill z jednej strony może stanowić zagrożenie pożarowe, z drugiej – unoszące się z niego dym i zapachy mogą przeszkadzać sąsiadom. Z tych głównie względów taki zakaz obowiązuje w wielu miastach i na wielu osiedlach.