Głogów: Fundacja Owoc Głogu uszyła i rozdała już blisko siedem tysięcy maseczek ochronnych!

Trudno wyliczyć miejsca, do których Fundacja Owoc Głogu dostarczyła uszyte maseczki. Trafiły do szpitali w Głogowie i we Wrocławiu. Mają je wszystkie domy dziecka w Głogowie, hurtownie, zakłady, a nawet trafiły do ratusza.

- Cała akcja Owocu Głogu zaczęła się od Sylwii ze szpitala w Nowej Soli, bo to ona uzmysłowiła nam, jak to wygląda realnie - przyznaje Anna Hamza, prezes Fundacji. - Postanowiliśmy głośno powiedzieć, że każdy powinien nosić maseczki, że ma to sens i cel. Właśnie takie, jakie szyjemy my. Takie jak szyją NASI SUPERBOHATERZY .

Lista obdarowanych jest bardzo długa, a adresy pod które je dostarczono, są nie tylko w naszym mieście.

Na rzecz Fundacji szyciem maseczek zajęły się w sumie 53 osoby. Część z nich już nie jest aktywnych, ponieważ każdy robi tyle ile jest w stanie.

- Wszyscy się bardzo starają. Obecnie, Fundacja przyjmuje zamówienia tylko grupowe, ale zapewnia, że każdy, kto wcześniej zamówił je indywidualnie, na pewno otrzyma. Nasi kierowcy nie są zawodowymi kurierami, a i sytuacja jest wyjątkowa. Zostawiamy w skrzynkach, na klatkach, na klamkach, na wycieraczkach, Nie wszystkie trafiają tam gdzie powinny – dodaje Anna Hamza. - Pomaga bardzo dużo ludzi i nie sposób wymienić każdego. Ale każdemu bardzo dziękuję! Cieszy nas ogromnie fakt, że polityka nas omija. Są z nami po prostu dobrzy ludzie. Pomaga nam Paweł Drankiewicz, Ewa Czaińska, Marcin Bocian, Alina Dyk i Marcin Zubowski.Wczoraj rozdaliśmy specjalne kubki naszym superBOHATEROM, którzy szyją. Mamy jednego rodzynka, to Kacper z ZHP.