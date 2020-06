Głogów: Fala wezbraniowa na Odrze przeszła przez miasto. ZDJĘCIA i FILM

Woda podniosłą się we wszystkich miejscach, o których pisaliśmy we wcześniejszych raportach. Zalała dolną część placu festynowego i część innych terenów zalewowych wokół miasta (m.in. łąki za Zatoką Kolegiacką).

Według prognoz poziom rzeki dojdzie maksymalnie do 500 centymetrów i potem zacznie opadać.

Choć Odra wygląda groźnie, to daleko jej jeszcze do stanu z roku 2010 oraz 1997. Najwyższy poziom rzeki odnotowano podczas powodzi z 1997 roku, kiedy to wyniósł 712 cm. W 2010 roku Odra wyniosła natomiast 677 cm.

Średni jej poziom to około 280 cm.