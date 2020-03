Głogów: Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli wydłużona

Przyjmowanie wniosków trwa do 10 do godz. 15, natomiast ich weryfikacja i zatwierdzanie do 16 kwietnia do godz. 15:00.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru.

LINK DO FORMULARZA REKRUTACJI

– Wniosek w formacie pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail. Wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska z głogowskiego ratusza.

Lista adresów do przedszkoli