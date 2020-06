Głogów: Dzieci i młodzież wróciły na tenisowe korty. Rozegrano nawet turniej z okazji Dnia Dziecka. ZDJĘCIA

Organizatorem sportowej, niedzielnej imprezy było Głogowskie Towarzystwo Tenisowe. Zawody rozpoczęły się od godzin rannych na kortach przy ul. Wita Stwosza, a do rozgrywek stanęła rekordowa liczba 38 dzieci i młodzieży.

Turniej rozegrano w trzech kategoriach: chłopcy do lat 12,14 i 19 oraz dziewczęta także do lat 12, 14 i 19.

Na szczęście pogoda dopisała, a poziom zawodów był wysoki pomimo przerwy treningowej.

Organizatorzy przyznają, że podczas turnieju dało się odczuć wśród dzieci i młodzieży „głód” rywalizacji i powrotu do sportu.

W tym roku na podium stanęli:

Kategoria: chłopców do 12 lat

I miejsce: Łukasiewicz Adam

II miejsce: Adamczak Stanisław

III miejsce: Dumicz Mikołaj

IV miejsce: Rzeżnicki Jan

Kategoria: chłopców do 19 lat

I miejsce: Rozmus Jakub

II miejsce: Porębski Grzegorz

III miejsce: Jurdziński Patryk