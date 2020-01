Głogów: Dyrektorka prywatnego przedszkola z prokuratorskimi zarzutami

Prokuratura Okręgowa w Legnicy oskarża ją o podrabianie dokumentów i oszustwa finansowe na szkodę gminy miejskiej Głogów w latach 2014-2016.

Kinga M. pełniła funkcję dyrektora niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Lubinie i równocześnie była dyrektorką niepublicznego przedszkola w Głogowie. Działając w celu uzyskania do Gminy Miejskiej Głogów dotacji na dwoje dzieci objętych programem wczesnego rozwoju, podrabiała dokumenty.

– Kobieta przedkładała te dokumenty w Urzędzie Miejskim w Głogowie wyłudzając w ten sposób w nienależne dotacje w kwocie, w odniesieniu do jednego czynu ponad 7400 złotych, a w odniesieniu do drugiego czynu ponad 5200 złotych – informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Te podrobione dokumenty to protokoły ze spotkania zespołu wydającego opinie w zakresie potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Kinga M. podrobiła także opinię logopedyczną. Potwierdził to biegły z zakresu pisma powołany przez prokuraturę.