Głogów: Drobna kolizja zatrzymała cały ruch na DK 12 w stronę mostu. Po nerwowych reakcjach innych kierowców, jezdnię udrożniono

O tym, że duże rondo i doga na most to newralgiczne miejsce Głogowa, nikomu nie trzeba przypominać. Zwłaszcza w piątki. Tymczasem drobna kolizja ciężarówki z autem osobowym na kilkadziesiąt minut zablokowała wyjazd z ronda na most. Dopiero po interwencji zdenerwowanych kierowców, osobówka zjechała z jezdni i stanęła koło Lidla, a ciężarówka zatrzymała się na pasie do prawoskrętu.

Chwila nieuwagi i ciężarowe spotkało się z małym, różowym autkiem osobowym. Doszło do tego około godz. 13, tuż za przejściem podziemnym z alei Wolności na starówkę, w kierunku mostu. Najprawdopodobniej stało się to przy zmianie pasa przez osobówkę. W wyniku kolizji oba pasy DK 12 zostały całkowicie zablokowane. Wkurzeni kierowcy, którzy czekali na dalszą jazdę, zaczęli krzyczeć i domagać się udrożnienia jezdni. I tak się stało. W oczekiwaniu na policję osobówka zjechała na starówkę, a ciężarowe auto zatrzymało się się na prawoskręcie,