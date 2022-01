Do dramatu doszło we wtorek, 11 stycznia około godziny 22 na ulicy Stawnej. Z balkonu na trzecim piętrze kamienicy wyskoczył mężczyzna. Ciało zostało znalezione przez przechodniów.

Jak ustalono to 37-letni mieszkaniec budynku przy Stawnej.

Po wykluczeniu przez policję udziału osób trzecich, prokurator, który był na miejscu tragedii, nie wszczął postępowania.