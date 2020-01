Głogów: Dr Khalil El Mohtar odchodzi ze szpitala. Od marca będzie nowy ordynator chirurgii

Decyzja ordynatora oznacza zmiany na oddziale, którym dr Mohtar zarządza od wielu lat.

- Jest już lekarz, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, który będzie nowym ordynatorem oddziału chirurgicznego – przyznaje Marek Bestrzyński, wiceprezes zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego i jednocześnie dyrektor do spraw finansowych. – Od marca obowiązki te przejmie doktor Marek Barczyk. Do tej pory pracował w między innymi Lesznie, Rawiczu we Wschowie i Nowej Soli. W lutym, pełniącym obowiązki ordynatora będzie doktor Marek Waligóra.

Wraz z doktorem Barczykiem, na oddział głogowskiej chirurgii trafi też rezydentka i w okresie późniejszym lekarz chirurg.

Dr Barczyk pochodzi z Leszna. Jest już w kontakcie z głogowskim szpitalem, organizując sobie pracę na oddziale. W lutym pojawi się w szpitalu na dyżurach.