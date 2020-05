Głogów dorzuci się do dokumentancji budowy kolejowej linii aglomeracyjnej

Głogów planuje partycypować w środkach na to zadanie. Dlatego podczas czwartkowej sesji rady miasta rajcy głosować będą nad miejską dotacją do zadania. Samorządy zagłębia miedziowego wspólnie chcą stworzyć dokumentację, która ma pozwolić na dalsze prace związane z budową kolei aglomeracyjnej. Póki co potrzebne jest tzw. studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi. Prace nad nim mają trwać w latach 2021-2023.

W tych latach też, nasze miasto ma dorzucić się do środków niezbędnych na wykonanie studium. W pierwszym roku chodzi o 92 tys. zł. Podobną kwotę Głogów wyda w roku kolejnym, a w 2023 będzie to 116 tys.

Uchwała o udzieleniu Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na ten cel procedowana będzie na sesji rady miejskiej w czwartek. Sesja odbywać się będzie online.