Głogów: Do szpitala trafił wielofunkcyjny respirator kupiony ze środków Funduszu Działkowców

Zakupiony sprzęt jest wielofunkcyjny, potrafi z jednej strony prowadzić znieczulenie pacjenta, a z drugiej może służyć jako respirator.

- To jest sprzęt, który w każdej chwili będziemy mogli użyć do intubacji chorego, do podtrzymywania funkcji życiowych i przeznaczony jest dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jest to naprawdę bardzo dla nas ważny sprzęt. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że taki sprzęt dostaliśmy od miasta. Szczególnie teraz, gdy wielu pacjentów jest do nas przywożonych z miast, gdzie szpitale są zamknięte, więc dziś służymy całemu województwu – mówi Marek Waligóra, kierownik SOR.