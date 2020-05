Głogów: Do kolegiaty trafiły dwa piękne, dębowe, zdobione konfesjonały

Konfesjonały są w dobrym stanie, ale konieczna będzie renowacja. Znikną też niemieckie napisy. Podarowane konfesjonały są więcej warte niż te zwykłe, które kosztują ok. 25 tys. zł. Po renowacji trafią do Kolegiaty na stałe.

– Konfesjonałami zainteresował nas Polak mieszkający w Niemczech, który jest wolontariuszem wyszukującym kościelne elementy i pośredniczy w przekazywaniu ich do Polski – informuje proboszcz parafii kolegiacki ks. kanonik Rafał Zendran (na zdjęciu).

Zdobienia konfesjonałów nawiązują do Biblii. Są tam symbole odnoszące się do oczyszczenia i nawrócenia. Widoczne są m.in. postaci Marii Magdaleny oraz św. Piotra. Jeden z nich wieńczy rzeźba symbolizująca powrót syna marnotrawnego. Na obu widoczny jest napis w j. niemieckim. To fragment ewangelii św. Łukasza.

Źródło:Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.

Zdjęcia: K. Zawicki.