Głogów: Diakon Jarosław Marszałek z parafii św. Klemensa przyjmie święcenia kapłańskie

Paweł Mikołajczak, z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie.

Święcenia diakonatu otrzyma Konrad Jasiewicz z parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku.

Jarosław Marszałek od lat jest związany z parafią pw. św. Klemensa. Przez 25 lat pełnił funkcję kościelnego.

- Wcześniej też próbował ukończyć seminarium duchowne, ale stawały mu na drodze jakieś problemy – mówi o. Łukasz Wójcik, proboszcz parafii. - Był jednak uparty i w sobotę, 23 maja przyjmie święcenia. Podziwiam go, bo nie jest częste, by człowiek w jego wieku, a skończył już 50 lat, podjął trudną decyzję i zdecydował się na kapłaństwo, które w obecnych czasach nie należy do łatwych.