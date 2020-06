Głogów: Damian Sędziak został trenerem grup dziecięcych APN

Przez czas spędzony w Chrobrym w roli zawodnika Damian Sędziak rozegrał 142 mecze. Po odejściu ze składu pomarańczowo-czarnych usłyszeliśmy o nim ponownie, gdy w tym roku powrócił do Głogowa w roli kierownika pierwszej drużyny. Teraz Damian Sędziak rozpoczyna również kolejny etap kariery. Swoim doświadczeniem dzieli się z młodzieżą Akademia Piłki Nożnej. We wtorek, 9 czerwca odbyły się pierwsze treningi, które samodzielnie poprowadził.

„Damian Sędziak wzmocnił sztab szkoleniowy Akademii Piłki Nożnej i będzie w nim odpowiedzialny za treningi indywidualne dla najmłodszych wychowanków. W tej roli zadebiutował we wtorek. Na stadionie poprowadził zajęcia dla dwóch sześcioosobowych grup. Poszczególni trenerzy wytypowali młodych, wyróżniających się zawodników z zespołów w kategoriach od U-7 do U-10. Zostali oni włączeni w indywidualny program, który w dużej części opera się na technice: prowadzenia piłki czy podań. To elementy, z których Damian Sędziak był znany będąc w Chrobrym. W klubie spędził 7 lat, w trakcie tego okresu awansując z nim do 1 ligi.” – czytamy w informacji przekazanej przez głogowski klub.