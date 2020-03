Głogów: Czynsz w ZGM idzie w górę. Od kiedy zapłacimy więcej?

Do 28 marca do skrzynek pocztowych najemców lokali gminnych trafić mają zawiadomienia o nowych stawkach czynszowych. Ta forma informacji została wprowadzona ze względu na epidemię koronawirusa, aby ograniczyć kontakt pracowników z lokatorami.

Jak dowiadujemy się w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, stawki czynszu rosną o 2,9 procent. Dlaczego?

– Takie podwyżki wprowadzane są co roku. Dostosowujemy opłaty do poziomu inflacji, który w tym roku wyniósł 2,9 procent. To jedyny powód podwyżki – mówi Anna Keep, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.