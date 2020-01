Głogów: Czy PKP sprzeda wreszcie garaże przy ulicy Przemysłowej?

Grupa użytkowników garaży przy ulicy Przemysłowej nie może się pogodzić z zasadami opłat za ich użytkowanie. Nie dość, różna jest ich wysokość, to jeszcze co roku ich wysokość znacznie wzrasta.

Kompleks 43 garaży na rogu ulic Przemysłowej i Towarowej od połowy lat 90. ubiegłego wieku stoi na gruncie należącym do Skarbu Państwa, ale prawo do wieczystego użytkowana posiada PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu. Niemal od początku PKP zapewniało najemców, którzy za własne pieniądze je zbudowali, że odsprzeda im działki z uwzględnieniem poniesionych przez nich kosztów inwestycji. Wynika to z pism PKP Zakład Nieruchomości (wówczas jeszcze w Wałbrzychu), datowanych na 1998 rok, w których czytamy, że firma jest w trakcie przygotowania niezbędnych opracowań, w tym podziału geodezyjnego, wyceny rynkowej a nawet aktów notarialnych. W zamian proszono o dostarczenie kopii pozwoleń na budowę i dokumentacji potwierdzających wybudowanie garażu za własne pieniądze.

Niestety, PKP nie dotrzymało obietnicy. Kolejną, niemal identyczną złożyło najemcom w 2006 roku. Na pisma od dzierżawców upominających się o obiecaną sprzedaż, wydział marketingu i obrotu nieruchomościami, ale już we Wrocławiu powiadomił, że zbycie działek zabudowanych garażami na rzecz ich właścicieli przewidziana jest … w II półroczu 2007 roku. Ale oprócz wysokości naliczanych opłat za dzierżawę, do tej pory nic się w tej kwestii nie zmieniło.