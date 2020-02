Głogów: Czy na Piastowie doszło do próby uprowadzenia chłopca?

Uczeń podstawówki z osiedla Piastów Śląskich twierdzi, że w drodze do szkoły próbowano go wciągnąć do nieznanego mu samochodu. Sprawę zgłoszono policji.

Do zdarzenia opisanego przez chłopca miało dojść w środę, 5 lutego. Uczeń szóstej klasy szedł przez osiedle Piastów Śląskich do szkoły. Z relacji dziecka wynikało, że w pewnym momencie zatrzymał się przy nim samochód, następnie kierowca przywołał dziecko, a gdy chłopiec uciekał, auto pojechało za nim.

11-latek opowiedział o wszystkim szkolnej pedagog.

– Pani pedagog wezwała rodzica a cała sprawa została zgłoszona na policję – informuje Ernest Kłósek, dyrektor SP3 . Dyrektor dodaje, że jeszcze tego samego dnia policja wraz z chłopcem i jego rodzicem objechała osiedle w poszukiwaniu samochodu, ale bez efektu.

Policja sprawdza to zdarzenie.