Głogów: Czy Centrum Handlowe „Stawna” znowu otworzy drzwi dla klientów?

Należący do PSS Społem w Głogowie obiekt handlowy przy ulicy Stawnej został zamknięty w połowie marca w związku z ogłoszeniem stan zagrożenia epidemicznego w kraju. Decyzję taką podjęli na zebraniu najemcy, w trosce o zdrowie swoje i swoich klientów. Obostrzenia dotyczące nakazu zamykania takich miejsc dotyczą obiektów pow. 2 tys mkw, a CH Stawna jest mniejsze (niecałe 900 mkw).

Jednak tydzień później, tj. 23 marca, również na zebraniu właścicieli lokali z prezes PSS Społem, podjęto drugą decyzję, że od 1 kwietnia Centrum Handlowe Stawna zostanie ponownie otwarte. Ale nie wszyscy dzierżawcy podzielają takie stanowisko, bo zwyczajnie się boją.

„ W taki sposób jesteśmy zmuszeni do powrotu do pracy i otwarcia naszych stoisk, które nie da rady zamknąć pojedynczo. Rząd nawołuje zostańcie w domu, a niestety, realia są inne. Połowa właścicieli to osoby w starszym wieku" – napisali w mejlu do naszej redakcji, w którym sugerują, że ponowne otwarcie Stawnej wynika pośrednio z decyzji PSS Społem. - „Z uwagi na bardzo duży spadek klientów i spadek zysków, 2 marca zwróciliśmy się z prośbą o obniżenie czynszu. Usłyszeliśmy wówczas, że na razie nie będzie obniżki na czas zamknięcia lokali, ale że się zastanowi."

Zapytana o sytuację w CH Stawna prezes Magdalena Zgondek zaznacza, że decyzje dotyczące zamknięcia czy też otwarcia obiektu należą tylko i wyłącznie do najemców. A jest ich w sumie 19.