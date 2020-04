Głogów: Co z wakacyjną pracą dla młodych 2020? SM Nadodrze ma kilka opcji. Zobaczcie zdjęcia z poprzednich edycji

Popularna w Głogowie wśród młodzieży akcja wakacyjnej pracy stoi w tym roku pod znakiem zapytania. Jej organizator, czyli SM Nadodrze, na razie przygotowuje się do niej, choć nie wyklucza, że jeśli się odbędzie, to konieczne będą zmiany.

- Czekamy na rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii – mówi Mateusz Kowalski, starszy specjalista do spraw komunikacji społecznej Spółdzielni. - Na razie przygotowujemy się tak, jakby się miała odbyć. Bierzemy jednak pod uwagę kilka nowych opcji.

Jedną z nich jest przesunięcie akcji z lipca na sierpień. Druga zakłada ograniczenie liczby uczestników.

- Myślę, że ostateczne decyzje zapadną w maju – dodaje

Akcję „Wakacyjnej pracy dla młodych” wspiera od kilku lat urząd miejski w Głogowie przeznaczając na nią 50 tys. zł. Kolejne 30 tys. to pieniądze SM Nadodrze.

Na razie nie ma jeszcze ustaleń, czy i w tym roku ratusz ją dofinansuje.

Program cieszył się sporym zainteresowaniem młodzieży, która pracowała w lipcu w dwóch dwutygodniowych turnusach. Za drobne prace porządkowe i naprawcze na głogowskich osiedlach, można było zarobić nieco ponad 600 zł.