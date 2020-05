Głogów: Cmentarna hiena w rękach policji. Ukradł z grobu kwiaty i próbował je sprzedać

Jak informuje Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej komendy, we wtorek, 19 maja br. w godzinach popołudniowych policjanci z Wydziału Prewencji na terenie cmentarza komunalnego w Brzostowie zatrzymali 62 – letniego głogowianina. Kilka minut wcześniej policjanci otrzymali informację, że pod bramą cmentarza kręci się mężczyzna oferujący do sprzedaży bukiet kwiatów. Wzbudziło to podejrzenia odwiedzających cmentarz.

Zatrzymany 62 – latek miał przy sobie bukiet kwiatów. Jak się okazało ukradł go z nagrobka na cmentarzu i usiłował sprzedać. Początkowo nie chciał się przyznać do swojego czynu. Policjanci ustali jednak nagrobek, z którego skradziono kwiaty.

Czyn jakiego dopuścił się podejrzany jest szczególnie nieakceptowany i potępiany w naszym społeczeństwie. Jest on zagrożony karą od 3 miesięcy nawet do 8 lat pozbawienia wolności. 62 – latek postanowił poddać się dobrowolnie karze.