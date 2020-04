Akcja ma ruszyć od poniedziałku, 4 maja. Wolontariusze dostarczą zupę do samotnych seniorów.

Wszystkie samotne i starsze osoby, które potrzebują takiego posiłku, bądź też wszyscy, którzy znają takie osoby proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 76 7265 535.

Można dzwonić do czwartku, do 30 kwietnia włącznie, w godz. od 8 do 14.

Akcja jest skierowana tylko i wyłącznie do osób starszych i samotnych, nie posiadających rodziny.