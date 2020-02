Głogów: Bunkier w parku przechodzi renowację. Blokhaus będzie ogrodzony. ZDJĘCIA

Na wykonanie prac konserwatorskich konieczne było uzyskanie przez gminę miejską pozwolenia. W ramach prac wykonawca podjął się oczyszczenia i dezynfekcji elewacji, naprawienia uszkodzonych narożników, uzupełnienia ubytków cegieł muru oporowego. Ma być też odtworzony gzyms arkadowy ściany wschodniej i północnej budynku oraz uzupełniony kamienny gzyms wieńczący budynek. Prace obejmą również odtworzenie dwóch otworów strzelniczych ściany frontowej.

Blockhaus musiał być wzmocniony

Budowla znajdująca się na skraju parku, tuż przy ulicy, jest ogrodzona. Ścięto drzewa porastające dach i wyczyszczono go z ziemi. Niestety, w wyniku odkrywki darni ujawniono kolejne rzeczy wymagające zabezpieczenia. Trzeba było wykonać tzw. zszycia budynku, gdyż gzyms arkadowy w całości popękał. Wykonawca, firma Alta, scaliła go i od góry odpowiednio zaizolowała.

Uzupełniono i zakonserwowano także dach schronu. Obecnie prace są na etapie uzupełniania brakujących cegieł. Wcześniej zespół pracujący przy remoncie, musi je zinwentaryzować.

Wykonawca przyznaje, że zarówno ze środka budynku, jak i z kanałów otaczających schron trzeba było usunąć tony ziemi. Podczas prac znaleziono łuski od pocisków i spłonki, a z większych przygód to znalezienie pocisku artyleryjskiego, który utkwił w konarze drzewa. Wówczas interweniowali saperzy.