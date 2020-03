Głogów: Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wydał zarządzenie w związku z koronawirusem

O powyższych decyzjach biskupa diecezjalnego poinformował wikariusz generalny ks. Piotr Kubiak w komunikacie rozesłanym do parafii i duchowieństwa diecezjalnego za pomocą poczty elektronicznej.

W komunikacie zapowiedziano również, że możliwe są ewentualne dalsze decyzje biskupa zielonogórsko-gorzowskiego w tej sprawie. Zostaną one podjęte po mającym się dziś odbyć spotkaniu przedstawicieli strony rządowej z Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz po zaplanowanym na jutro zebraniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Rzecznik kurii, ks. Andrzej Sapieha, zapytany o to, czy jest rozważane zamknięcie kościołów, odpowiedział, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji. – Nie są chyba planowane aż tak drastyczne decyzje, natomiast nie wiem, co zostanie ustalone na dzisiejszym spotkaniu – dodaje.

W kościołach całej diecezji nadal ma trwać modlitwa w intencji osób dotkniętych epidemią w Polsce i na świecie: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. W kolejne niedziele będzie również kontynuowany śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św.