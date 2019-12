Kiermasz trwa od poniedziałku do piątku (9-13 grudnia). Książki są przeczytane, co nie znaczy, że zniszczone. Wiele z nich jest w idealnym stanie. Wśród z nich znajdziemy wiele nowości, które wyglądają jak prosto z księgarni.

Wybór jest spory; od literatury dla dzieci i młodzieży, przez powieści obyczajowe, kryminały, aż po literaturę popularno-naukową.

Można także kupić całe zestawy książek jednego autora lub z jednej serii. Ceny od 2 do 15 zł (za zestaw).

