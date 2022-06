Głogów bez ciepłej wody w wakacje. WPEC planuje dwa tygodnie remontów. Znamy datę

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Legnicy, który jest dostawcą ciepła do całego Głogowa znowu zaplanował remont. Ciepłej wody w kranach nie będzie od 1 do 13 sierpnia.

Jak się dowiedzieliśmy, remont ma być prowadzony na głównej magistrali dostarczającej ciepłą wodę do miasta, a także w kilku miejscach w Głogowie.

Spółka zapewnia, że postara się uwinąć z pracami jak najszybciej to możliwe.