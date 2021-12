Głogów będzie miał olimpijkę? Adela Piskorska wyznacza swój cel wyraźnie

– Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować się do kolejnych igrzysk w Paryżu. Mamy na to dwa lata i myślę, że to optymalny czas. Cały czas staram się rozwijać i myślę, że jeśli będę trenować z zapałem i pasją, kochać to, co robię, to myślę, że możliwy jest nie tyle finał igrzysk, co nawet medal – mówi pewnie o swoich planach i marzeniach młoda pływaczka.