Głogów będzie miał kolejnego Ironmana? Krystian Domino startuje na Hawajach

Już 6 i 8 października cały triathlonowy świat skieruje swoje spojrzenie na Hawaje, gdzie rozpoczną się najpopularniejsze zawody tego typu. Mistrzostwa Świata w triathlonie - Ironman przyciągnęły kilka tysięcy zawodników. Jest również spora reprezentacja Polski. Nasz kraj reprezentuje w sumie 90 zawodników, a wśród nich jest także mieszkaniec Głogowa - Krystian Domino. Wystartuje on 8 października, w sobotę, w kategorii wiekowej 45-49.

Miejsce na mistrzostwach wywalczył on już podczas ubiegłorocznych zawodów w Gdyni. Od tamtej pory ostro przygotowywał się do tego najważniejszego startu w życiu. Na Hawaje wyleciał już pod koniec września, aby odpowiednio wcześnie przywyknąć do tamtejszych warunków.