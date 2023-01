Głogów będzie gospodarzem Mistrzostw Polski w Muaythai. Kierczyńska zawalczy o pas mistrzyni świata

Klub Legion Głogów przyjął na siebie organizację tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w Muaythai. Najlepsi zawodnicy naszego kraju przyjadą do nas już w marcu, by zawalczyć o tytuły mistrzowskie w różnych kategoriach. Mistrzostwa zaplanowane są na dni od 24 do 26 marca. W pierwszym dniu odbędzie się ważenie i rejestracja zawodników, kolejnego walki eliminacyjne i półfinały, a na niedzielę - 26 marca zaplanowano finały.

O godz. 17 rozpocznie się wtedy gala finałowa, na której zostanie rozegranych 9 wybranych walk. Jeśli głogowianie dojdą do tego etapu, to ich walki będą wybierane do gali w pierwszej kolejności. Zapowiadają się więc spore emocje. A na tym nie koniec.