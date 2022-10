Głogów będzie finansował in vitro? Rada miejska podejmie decyzję w sprawie programu

Dofinansowanie in vitro w Głogowie - kto może otrzymać? Jakie są kryteria przyłączenia do projektu? - przeznaczony jest dla osób mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Głogów od co najmniej roku oraz rozliczających się w tutejszym Urzędzie Skarbowym - kobiety w przedziale od 20 do 40 roku życia - osoby spełniające podstawowe warunki zdrowotne dawstwa lub podjęcia leczenia - para musi być w związku małżeńskim lub partnerskim - uczestnicy nie mogą brać udziału w podobnym projekcie finansowanym ze środków publicznych.

