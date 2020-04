Głogów: Bałagan przy kontenerach z używaną odzieżą. Czy wiecie, gdzie potem trafiąją wasze ubrania?

Oznaczone logiem pojemniki na używaną odzież, są obsługiwane przez Fundację Eco Textil z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej. Ma ona swoich przedstawicieli we wszystkich województwach.

W Głogowie ich pojemniki stoją przy kilku miejscach. Niestety, ich stan jest często zły, a zawartość przepełniona. Tak jest, między innymi przy ul. P. Skargi, koło siedziby TBS-u, ale też w podwórku przy ul. Matejki.

Reklamówki pełnie ubrań zapchały miejsce wrzutu, a przy kontenerach wala się odzież. Mieszkańcy, którzy oddają w takie miejsca swoje rzeczy, patrzą na to z żalem.

Problem zgłosiliśmy pracownikom fundacji, którzy obiecali, że w ciągu 48 godzin (najpóźniej do poniedziałku, 20 kwietnia), opróżnią kontenery w Głogowie.

Gdzie trafia oddana przez ludzi odzież?

Przy okazji zapytaliśmy, dokąd trafia oddawana odzież. Okazało się, że po sortowaniu, nienadające się do użytku ubrania są przerabiane na czyściwo fabryczne bądź na paliwo alternatywne.

- Natomiast rzeczy najlepszej jakości są do sklepów z odzieżą używaną, albo na odzieżowy rynek afrykański – wyjaśnia nam pracownica fundacji.

Część środków z recyklingu odzieży jest przeznaczana na działalność fundacji, która prowadzi między innymi bezpłatne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, a w ostatnim czasie wyposażyła świętokrzyskie szpitale w łóżka rehabilitacyjne.