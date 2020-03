Głogów: Areszt dla 51-latka, który doprowadził do wybuchu amunicji w wieżowcu

Krzysztof P. przyznał się do zarzucanych czynów, odmówił jednak składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o jego umieszczeniu w areszcie tymczasowym na okres dwóch miesięcy.

– Postawiono mu w sumie trzy zarzuty: gromadzenia, posiadania i przechowywania bez wymaganego zezwolenia materiałów wybuchowych, posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji do broni palnej oraz popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, a mianowicie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez doprowadzenie do eksplozji w budynku – mówi Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Po wyjściu ze szpitala 51-latek trafił na przesłuchanie do prokuratury.

W wyniku eksplozji 51-latek stracił dłoń. Ranna, na szczęście niegroźnie, została też jego trzyletnia córeczka. Przez wiele godzin mieszkańcy wieżowca nie mogli wrócić do własnych domów, z powodu pracy saperów. W mieszkaniu mężczyzny i piwnicy znajdowały się bowiem kolejne groźne materiały.

51-letniemu głogowianinowi grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności, za gromadzenie niebezpiecznych materiałów. Natomiast za spowodowanie eksplozji maksymalna kara, jaka mu grozi to 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 25 marca, w wieżowcu przy ul. Oriona 3. Według ustaleń, mężczyzna manipulował przy zbieranej w domu amunicji, co doprowadziło do wybuchu. W szpitalu lekarze musieli amputować mu dłoń.

Zdjęcia z akcji służb po wybuchu.