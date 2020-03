Głogów: Apele do mieszkańców popłyną z głośników drona

Urządzenie należy do OSP JRS. Z głośników drona do głogowian będą płynąć z góry komunikaty przypominające o obowiązujących zasadach, które należy przestrzegać.

Dron był dziś testowany miedzy innymi na Starym Mieście, alei Wolności, na osiedlu Kopernik i przy marketach, w tym przy Castoramie.

- Sprawdził się, więc będziemy go to tego używać tak często, jak to tylko będzie konieczne - mówi Artur Starczewski, naczelnik OSP JRS Głogów. - Dron jest roczny, niewielki, ale z nowoczesnym wyposażeniem, można do niego doczepić głośnik i reflektor.

Urządzenie było do tej pory wykorzystywane głównie w działaniach poszukiwawczych.

Ogłoszenie, które słychać z drona, czyta dziennikarz Radia Elka Leszek Wspaniały.

Zobacz film: