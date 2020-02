Głogów: 22-latek chciał wyskoczyć z dziesiątego piętra

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę, 15 lutego. Około godziny 17 oficer dyżurny głogowskiej policji został zaalarmowany o próbie samobójczej. Wysłany niezwłocznie pod wskazany adres na osiedlu Kopernika, patrol prewencji potwierdził sytuację. Policjanci zobaczyli młodego mężczyznę stojącego na zewnętrznym parapecie okna usytuowanego na ostatniej kondygnacji wieżowca.

Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Mężczyzna na widok policjantów oświadczył, że ma zamiar skoczyć i nie chce aby go ratować. Policjanci prowadzili z nim rozmowę, namawiając do zejścia z okna i rezygnacji z tego zamiaru.

W pewnym momencie, wykorzystując moment nieuwagi ze strony desperata, podjęli trudną i niebezpieczną decyzję, chwycili mężczyznę i wciągnęli go do pomieszczenia.

Desperatem okazał się 22 – letni mieszkaniec Głogowa. Mężczyźnie udzielono niezbędnej pomocy i przekazano w ręce zespołu pogotowia ratunkowego. Decyzją lekarza został skierowany na konsultację psychiatryczną.