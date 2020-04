Głogów: 130 paczek żywnościowych trafiło do seniorów i chorych. To wspólna akcja Caritasu i miasta

W przygotowanych paczkach znalazło się po 16 produktów żywnościowych, środki higieniczne, a także chleb ufundowany przez jedną z piekarń. Dziś około 20 wolontariuszy własnymi samochodami rozwiozło je pod 130 adresów. To seniorzy i osoby chore, które same zgłosiły się po oferowana przez Caritas pomoc, lub zrobili to ich sąsiedzi.

- W rozwiezieniu paczek pomogło nam ponad dwudziestu wolontariuszy, to żołnierze, OSP, a także działacze z różnych głogowskich stowarzyszeń za co im bardzo dziękuję – mówi ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritasu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.



Posłuchajcie, co jeszcze powiedział ks. Podfigórny: