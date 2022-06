Głogów: 13-letnia wokalistka Vanessa Szanter obsypana nagrodami na festiwalu w Gruzji

Kolejny sukces 13-letniej Vanessy Szanter, wokalistki Studia Talentów MOK w Głogowie. Na Międzynarodowym Festiwalu ,,SUPER STAR- 2022” w gruzińskim Batumi wyśpiewała Super Grand Prix za utwór „Skyfall” oraz Grand Prix za utwór ,, A to co mam”.

Na festiwali wystąpili uczestnicy z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Ukrainy i Polski.

- Zaledwie kilka dni spędzonych w tym kraju a tyle emocji, wzruszeń, radości i pięknych chwil, jestem przeszczęśliwa! - napisała mieszkająca w Żabicach w gminie Grębocice Vanessa.

Kolejnym dużym doświadczeniem podczas pobytu w Gruzji było sympozjum, w którym 13-lata wzięła udział. Zaprezentowała swoje autorskie single i zdobyła nagrodę za THE BEST AUTHOR SONG’S SINGER. Została też zaproszona przez jednego z jurorów na Międzynarodowy Festiwal Sztuki ,,BATUMI WAVE - 2022” oddany pokojowi na Ukrainie. Festiwal również odbył się w Teatrze w Batumi i tam z piosenką ,,Skyfall” Vanessa Szanter o trzymała Grand Prix.