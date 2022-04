GKS Jastrzębie pokonało Chrobrego Głogów. Bez punktów na wyjeździe

Pełen emocji mecz w Jastrzębiu nie przyniósł, niestety, punktów dla Chrobrego Głogów. Głogowianie przegrali spotkanie zdobywając 2 bramki, a tracąc przy tym 4.

Chrobry nie przegrał od 9 spotkań. Wreszcie jednak przyszedł ten moment.

– Wiedzieliśmy, że to się kiedyś stanie i przegramy po tylu meczach be porażki. Ale nie widzieliśmy, że to się stanie w taki sposób. Mamy chyba jakąś zadyszkę jako zespół, może ma na to wpływ fakt, że w czwartek graliśmy jeszcze jeden mecz. Ale nie ma co szukać usprawiedliwień, jako zespół zagraliśmy słabiej od gospodarzy. Wiedzieliśmy, że gramy z przeciwnikiem, który gra bez presji – mówił po mecz trener Ivan Djurdjević.