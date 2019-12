Gdzie w Głogowie oddać jedzenie po świętach? Podajemy adresy

Federacja Polskich Banków Żywności podaje, że 50 proc. strat żywności powstaje właśnie w gospodarstwach domowych.

Jeśli po świętach zostało wam jedzenie, podzielcie się nim z potrzebującymi.

Wystarczy je dobrze zapakować, opisać (nazwa potrawy z datą jej przygotowania) i dostarczyć do jednej z trzech lodówek na terenie miasta:

• Kościół św. Klemensa, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23, lodówka czynna całą dobę (24/24),

• Kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Królowej Jadwigi 1, lodówka czynna od 8:00 do 22:00,

• MOPS Głogów, ul. Sikorskiego 4, lodówka czynna od 7:00 do 15:00.