- Robimy, co możemy, by informować byłego pana starostę o każdej sesji. Wysyłamy zarówno wiadomości SMS, ale też maile, a przed ostatnią sesją dodatkowo wysłaliśmy zawiadomienie pocztą – zapewnia Bartłomiej Ławrowski, członek zarządu powiatu, który też nie ma kontaktu ze swoim byłym szefem. - Liczymy na to, że pan Dudkowiak wykaże trochę własnej woli i przyjdzie na najbliższą sesję, która będzie w czerwcu.